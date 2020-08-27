Український культурний центр в Ноттінгемі відкривається після карантину

Український культурний центр в Ноттінгемі, який тимчасово призупиняв роботу через COVID-19, відновлює свою роботу 30 серпня .

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру в Фейсбуці.

Зазначається, що в Українському культурному центрі розробили вказівки для його членів, волонтерів та персоналу з урахуванням заходів безпеки з огляду на COVID-19.

Як повідомляється, наразі в центрі використовують залу та прилеглу до будівлі територію.

Усіх, хто має будь-які симптоми коронавірусної інфекції, просять утриматися від відвідування центру.

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Український культурний центр в Ноттінгемі управляється Ноттінгемським осередком Союзу українців у Великій Британії, зазначається на сайті центру. За понад 60 років центр провів широкий перелік заходів та створив Школу української мови, хор, оркестр, а також танцювальну, театральну та молодіжну групи тощо.

Заходи, спрямовані на підтримання українських традицій, в спільноті наразі проводять для усіх вікових категорій представники другого і третього поколінь українців.

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у Великій Британії зафіксовано 328 846 підтверджених випадків коронавірусу та 41,465 летальні випадки унаслідок епідемії.

Станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували понад 24,3 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).

Фото: Укрінформ, Lina Maksymuk