Українська діаспора Казахстану взяла участь в онлайн-конференції до Дня Незалежності

Посольство України в Республіці Казахстан спільно з представниками української діаспори Казахстану провело онлайн-конференцію, присвячену 29-ій річниці Незалежності України.

Про це йдеться у пострелізі диппредставництва, який є у розпорядженні Укрінформу.

Захід відбувся 25 серпня в Культурно-інформаційному центрі посольства України.

У конференції взяли участь голови українських громад міст Нур-Султан, Алмати, Шимкент, Мангистауської, Карагандинської, Павлодарської, Петропавловської, Алматинської областей, представник Світового конгресу українців в Казахстані, громадяни України, у тому числі наші співвітчизники з тимчасово окупованих територій, які наразі працюють та навчаються в РК.

Бажаними гостями заходу стали Алматинське громадське об’єднання кримських татар, представники українського культурного центру м.Омськ (РФ), викладачі та учні старших класів гімназії № 47 м. Нур-Султан, а також завідувачка кафедрою «Асамблеї народу Казахстану» Північно-Казахстанського державного університету ім. М.Козибаєва.

На початку конференції пролунав Державний Гімн України, було продемонстровано відеопривітання Президента України Володимира Зеленського до Дня Незалежності України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України.

Тимчасовий повірений у справах України в РК Олег Кобзистий акцентував увагу на єдності українців у боротьбі за незалежність, сподіваннях на довгоочікуваний мир і поверненні окупованих територій. Керівник дипмісії підкреслив, що українська діаспора, зокрема в Казахстані, є невід’ємною частиною українського народу, яка в силу різних обставин опинилася поза межами Батьківщини, але залишається рушійною складовою українства на мапі світу.

У свою чергу, представники українських громадських осередків зазначили, що українська громада Казахстану підтримує територіальну цілісність і незалежність України та є солідарною у цьому питанні з світовим українством. Вони зауважили, що ніхто не має права заперечувати незалежність і територіальну цілісність нашої держави, нагадавши, що сьогодні українцям доводиться продовжувати боротьбу за свою незалежність. Представники діаспори зазначили, що закордонні українці повинні об’єднатися задля забезпечення соборності нашої держави, адже «тільки в єдності усього українства є наша сила».

Голова Алматинського громадського об’єднання кримських татар привітав українців з Днем Незалежності та висловив готовність до поглиблення співпраці з українськими громадами РК.

Представник української громади з м.Омськ поділився розповіддю про умови роботи осередку. Він підкреслив, що українці змушені в судах захищати право на своє існування на території РФ, і повідомив, що наразі такі судові процеси тривають. Він також закликав українців не тільки на рівні культурно-іміджевих заходів, але й своєю згуртованістю підтримувати етнічну Батьківщину.

За підсумками онлайн-конференції представники громад прийняли рішення розповсюдити інформацію щодо проведеного заходу та озвучити основні меседжі серед українців РК на місцях. Було вирішено за умов карантину проводити такі заходи в онлайн-режимі на постійній основі із залученням істориків, політологів, ЗМІ, представників українських громад з інших держав. Також вирішили провести у жовтні міжнародний захід, присвячений Дню захисника України.

Фото: Украинаның Қазақстандағы Елшілігі / Посольство України в Казахстані в Фейсбуці