Маленькі українці Угорщини привітали посольство з Днем Незалежності

Діти української громади Угорщини відвідали у середу посольство України з вітаннями з нагоди Дня Незалежності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

У свою чергу, дипломати показали дітям відеоподарунок, підготовлений посольством з нагоди Дня Незалежності з віртуальним концертом, відзнятим у найбільш знакових і знайомих місцях Будапешта, у виконанні українських музикантів, які проживають в Угорщині.

У фільмі діти мали змогу також побачити Україну, її природу, міста, потенціал.

Вітаючи маленьких гостей, посол України в Угорщині Любов Непоп зазначила, що посольство вперше приймає гостей у своєму внутрішньому дворику, і запропонувала, щоб такий захід з нагоди національного свята став традиційним.

Непоп підкреслила, що в руках дітей, які прийшли привітати Україну з Днем Незалежності, лежить і майбутнє українсько-угорських відносин. Посол висловила сподівання, що українська громада в Угорщині та угорська в Україні залишаться міцними з’єднувальним ланками між двома державами.

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В рамках заходу маленькі українці Угорщини оглянули та прикрасили власноруч виготовленими синьо-жовтими прапорцями фотовиставку з українськими національними костюмами, виготовлену до Дня Незалежності із фотоматеріалів проєктів «Щирі. Кольори» та «Щирі. Свята», наданих ТЦ Домосфера (Domosfera), розміщену довкола Посольства України в Угорщині.

Фото, відео: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary