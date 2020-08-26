Українських студентів у Нідерландах запрошують у Фейсбук-групу для спілкування і по корисні поради

Українським студентам у Нідерландах пропонують долучатися до спеціально створеної Фейсбук-групи для спілкування та гуртування.

Про це повідомили в Фундації «Українці в Нідерландах» в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Групу, яка має назву «Товариство українських студентів в Нідерландах», можна занйти за посиланням: https://www.facebook.com/groups/ukrainianstudentsinnl.

«Поширюйте серез знайомих та, якщо Ви є студентом в Нідерландах, додавайтесь!», - запросили у фундації.

Як зазначається, в цьому студентському осередку «завжди можна знайти інформацію та допомогу для полегшення перших (і не тільки) кроків у країні: роз’яснення щодо особливостей місцевої системи вищої освіти, практичні поради щодо навчального процесу, рекомендації щодо розваг та багато іншого».

У спільноті також регулярно організовують розважальні та навчально-пізнавальні заходи тощо.

Товариство українських студентів в Нідерландах було створене за підтримки Фундації «Українці в Нідерландах» та розгорнуло свою активну діяльність в 2019 році, йдеться на сторінці групи в Фейсбуці.

Як зазначається, спільнота об’єднує активну та прогресивну українську молодь, що навчається у вищих навчальних закладах Нідерландів. У лавах товариства є представники більшості університетів Нідерландів та широкого спектру навчальних програм.

«Разом з нами ви легко зможете соціалізуватися, знаходити нових друзів чи однодумців та отримати підтримку в подоланні студентських челенджів. Ми також модеруємо чат у Вотсапі для легкого і швидкого спілкування між студентами нашого товариства. Якщо Ви бажаєте до нього долучитись, заповнюйте анкету за посиланням», - зазначається в соцмережі.

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Крім того, у Фундації «Українці в Нідерландах» нагадали, що для спілкування й гуртування українців в Нідерландах є тематичні чати у Вотсапі та Телеграмі з великою кількістю учасників та онлайн-зустрічами. Детальніше про них можна дізнатися тут.

Фото: Oleksandr Tomashchuk в Фейсбуці