У Туреччині до Дня Державного прапора створили "вишиту" карту України

З нагоди Дня Державного прапора представники української діаспори у Туреччині долучилися до створення відеоролика - «вишитої карти України».

Відео оприлюднило у Фейсбуку посольство України в Туреччині.

«Дякуємо усім, хто долучився до завершення роботи над Вишитою картою України, яку ми почали «вишивати» на Всесвітній день вишиванки», - йдеться у повідомленні.

З нагоди свята Державний прапор в урочистій атмосфері було піднято на території посольства, а також консульства України в Анталії. А генконсульство у Стамбулі привітало українців відео, знятим на одній з набережних міста.

У неділю, 23 серпня, Україна відзначила День Державного прапора.

Це свято встановлено указом Президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.