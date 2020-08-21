Представники МЗС та СКУ обговорили координацію зусиль щодо поширення інформації про Голодомор у світі

Відеозустріч, присвячену темі Голодомору, провели представники Міністерства закордонних справ та Світового конґресу українців (СКУ). на чолі з керівником Управління закордонного українства МЗС Ларисою Дір та першим віце-президентом СКУ, Головою Міжнародного координаційного комітету СКУ у справі Голодомору Стефаном Романівим (Австралія).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.

Під час онлайн-зустрічі було наголошено на важливості продовження спільних, скоординованих зусиль МЗС та організацій закордонних українців, що спрямовуються на поширення в світі об’єктивної інформації про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні, забезпечення міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу, а також депортації кримських татар 1944 р. - геноцидом кримськотатарського народу.

Представники МЗС та СКУ обговорили хід реалізації ініціативи українських діаспорних організацій Канади та СКУ зі збору підписів під петицією щодо включення терміну «Голодомор» до найбільш затребуваних і популярних англомовних словників (Мерріам-Вебстер, Оксфорд, Dictionary.com тощо).

Ця ініціатива була репрезентована під час зустрічі першого президента та члена дирекції Канадсько-Української Торговельної Палати, Голови Канадсько-Української Фундації Богдана Онищука.

А відповідна кампанія стартувала 21 липня 2020 р. у рамках проєкту «Національний інформаційний тур «Голодомор» (the Holodomor National Awareness Tour), здійснюваного Канадсько-українською фундацією за підтримки Уряду Канади, Конгресу українців Канади.

Окрему увагу протягом обговорення учасники зустрічі приділили внеску закордонних українців у наповнення Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору, завданням якого є збір коштів для спорудження другої черги і створення експозиції Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Відповідну інформацію представив директор Вашингтонського відділу Українського конгресового комітету Америки – Української національної інформаційної служби, Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору геноцидом Михайло Савків.

Крім того, обговорювалося коло питань щодо організації тематичних виставок, присвячених трагедії Голодомору-геноциду, які плануються до проведення в рамках відзначення 87-х роковин Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні.

Доповідачем з цього питання виступила член Міжнародного координаційного комітету при СКУ в справі Голодомору Ірина Мицак (Канада).

Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук висловив міркування щодо оптимізації координаційного механізму взаємодії між причетними установами та Конгресом.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці