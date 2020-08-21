Колишній одесит розповів про свій досвід емігранта у книзі про Квебек

Євген Лакінський, який емігрував до Канади 20 років тому, написав про своє життя у книзі «Мій Квебек. Люди, мови і життя у Квебеку й навколишній Канаді».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що Лакінський народився в Одесі, закінчив політехнічний інститут. У 2000-му іммігрував до Канади й оселився у франкомовному Квебеку. Навчався в кількох університетах, працював у найрізноманітніших місцях: від дослідника в лабораторії з біоінформатики до вантажника на складі з одягом, від бібліотекаря в Парламенті Квебеку до аудитора в Міністерстві оборони Канади. Про свій досвід написав у книзі «Мій Квебек. Люди, мови і життя у Квебеку й навколишній Канаді».

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Як повідомляється, інформагентство АрміяInform пропонує цикл YouTube-інтерв’ю, який підготували до Дня Незалежності України інформаційні партнери агентства з Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина».

«Серія відвертих розмов з людьми, які утверджують українську ідентичність у різних сферах, різних містах та навіть у різних країнах. Волонтери, громадські діячі, науковці, учасники бойових дій», - йдеться у повідомленні.

Фото: Стожари

Відео: Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина»