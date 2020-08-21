У польському Щецині пройдуть традиційні Дні української культури

Фестиваль «ХХІІІ Дні української культури» пройде в Щецині 22-23 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в анонсі на сторінці співорганізатора заходу - Щецінського відділення Об’єднання українців у Польщі в Фейсбуці.

Дні відкриються виступом репрезентативного чоловічого хору «Журавлі» Об'єднання українців у Польщі, що відбудеться у місцевій греко-католицькій парафії (вул. Міцкевича, 43) о 18:00.

У неділю, 23 серпня, у дворі замку поморських князів у Щеціні свою творчість презентують Світлана Калініченко (колоратурне сопрано) і тенор Теодор Пановський. Початок о 16:00.

За дві години в Осередку української культури (вул. Міцкевича, 43) відбудеться виступ бандуристки Зоряни Гжибовської.

Як зазначив у коментарях Голова Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Ян Сирник, цьогоріч програму фестивалю було скорочено з огляду на коронавірус та обов'язковий карантин.

Фото: Укрінформ та Jan Syrnyk‎