У Кракові триває VII Міжнародний фестиваль українського театру «Схід-Захід» у Кракові

П’ять сучасних українських вистав демонструють у Кракові в рамках VII Міжнародного фестивалю українського театру «Схід-Захід».

Як передає Укрінформ, про це повідомила співзасновниця та директорка фестивалю Надія Мороз-Ольшанська в Фейсбуці.

«Дорогі українці! Запрошуємо Вас переглянути п’ять сучасних українських театральних вистав online на Міжнародному фестивалі українського театру «Схід-Захід», який відбувається та Кракові, Польща», - йдеться у повідомленні.

У програмі - драматична п’єса авторки Наталії Ворожбит «Погані дороги» (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра); вистава «Схід-Захід», створена за п’єсами підлітків зі Східної та Західної України (Київський театр «Актор»); «Fall on Pluto / Осінь на Плутоні» – нова версія незалежного театрального проєкту Sashko Brama (Львів), створеного за розповідями мешканців геріатричного пансіонату.

Також демонструються моновистава «Анігіляція» Totem Dance Group (режисерка – Крістіна Шишкарьова, хореограф і виконавець – Ярослав Кайнар) та танцвистава «Alpha» від n’Era Dance Group (режисер і хореограф – Владислав Детюченко).

Вистави будуть доступні для перегляду онлайн протягом 24 годин кожна.

Як зазначається, партнером заходу є Український інститут.

VII Міжнародний фестиваль українського театру «Схід-Захід» у Кракові проходить 17-23 серпня.

Повну програму фестивлю можна переглянути за посиланням.

Більше інформації також можна знайти на сторінці фестивалю в Фейсбуці.

Фото: сторінка Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego в Фейсбуці