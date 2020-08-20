Творчість прикарпатської художниці надихнула шведський бренд на нову колекцію одягу

У новій колекції шведського бренду Rodebjer присутні мотиви творчості мисткині з Прикарпаття Параски Плитки-Горицвіт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт дизайн-студії Rodebjer.

«Колекційні принти, створені дизайн-студією Rodebjer, черпають своє натхнення з мистецьких робіт української художниці Параски Плитки-Горицвіт», - йдеться на сайті.

Зазначається, що роботи мисткині вразили засновницю бренду Карін Родеб’єр під час подорожі в Україну до друзів. Результатом вражень від цієї подорожі стала колекція одягу весна-літо 2021, де принти на сукнях та спортивному одязі створені за мотивами українського народного мистецтва, яке авторка колекції побачила в українських селах. Стилізований фольклор представлений і роботами гуцульської художниці.

Презентація нової колекції відбулася на Тижні моди в Копенгагені в онлайн-форматі.

Бренд Rodebjer заснований шведською дизайнеркою Карін Родеб'єр у 1999 році. Одяг бренду можна придбати в більш ніж у 20 країнах світу.

Фото: Суспільне