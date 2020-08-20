Діаспора з Канади та Італії долучилася до реконструкції старовинного храму в Львові

Представники української діаспори в Канаді та Італії взяли участь у зборі коштів на реконструкцію старовинного храму Премудрості Божої у Львові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Стожари».

Як зазначається, на реконструкцію храму за 5 років вдалося зібрати спільними зусиллями близько 60 тисяч доларів.

Храм Премудрості Божої розташований в Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, який у народі називають «Шевченківський Гай». У святині потрібно було замінити гонту, облагородити територію та встановити новий паркан. Вже проходять реставраційні роботи по заміні гонтового даху, якими займаються майстри з Косівщини. Наразі тут тривають роботи з консервації зовнішнього покриття церкви.

За словами реставратора Ігоря Кушнірука, майстри очищають деревину від забруднення, проводять антисептичну обробку, борються з жуком-деревоїдом та покривають спеціальним розчином.

Також оновили куполи й хрести на даху церкви.

До відновлення цієї історичної пам’ятки долучилися й працівники музею, де розташований храм. За словами директора Музею народної архітектури й побуту ім. К. Шептицького Романа Назаровця, церкву було перенесено на це місце ще в 1930 році. Це перенесення фінансував митрополит Андрей Шептицький. Музею тоді ще не було.

Усі роботи з реконструкції планують завершити до кінця вересня. Священнослужителі розповідають, що далі вони планують оновити ще й церкву св. Володимира й Ольги.

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Як розповідається довідково, Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу УГКЦ заснована відповідною грамотою митрополитом Андреєм Шептицьким у 1927 році. Для потреб лаври він передав монахам Студитам у власність придбані ним спеціально для цієї цілі землі, а також будинок, який у скорому часі був розбудований і достосований до монастирських потреб. За задумом митрополита, основною місією монахів мала стати молитва і праця. Остання полягала в тому, щоб навчати молодь, особливо хлопців, практичних ремесл, зокрема, іконописного мистецтва.

Аби монастир міг виконувати свою місію, постала потреба у монастирській святині. Спочатку хотіли будувати власну церкву. Однак, за порадою директора Національного музею Іларіона Свєнціцького та мистецтвознавця Михайла Драгана, митрополит Андрей у 1930 році вирішив перенести до Свято-Іванівської Лаври церкву св. Миколая зі села Кривки, що на Турківщині, яка була збудована у 1763 році. 7 липня 1931 року відбулося освячення її на новому місці, при якому її було віддано під покров Премудрості Божої.

Таким чином, ця церква стала центральним храмом Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ, заснованої відповідною грамотою митрополитом Андреєм Шептицьким у 1927 році, а також одним з улюблених місць у Львові, де збиралася львівська молодь та інтелігенція.

Фото: сторінка Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ в Фейсбуці