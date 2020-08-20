Український фестиваль BWV Toronto Ukrainian Festival цьогоріч змінив місце і дату проведення

Щорічний український фестиваль Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival в цьому році відбудеться в парку Онтаріо Плейс в Торонто 26-27 вересня.

Про це повідомляється на сторінці фестивалю в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«24-й щорічний фестиваль Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival у 2020 році перебирається до Онтаріо Плейс. Ми запропонуємо також віртуальний доступ до нашої програми, якщо ви не зможете приєднатися фізично», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організаторам довелося зробити певні коректировки програми і дат проведення заходу. «Збережіть собі дати 26-27 вересня та слідкуйте за новинами», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що в попередні роки святкування відбувалося в районі Блур-Сент Віллідж у другі вихідні вересня. «Рік 2020 кинув нам багато викликів, та ми вітаємо можливість а мислити, готуючи наш 24-й фестиваль. І хоча ми не зможемо святкувати на Блур-Сент, оргкомітет готує неймовірну програму, яка дозволить вам розважатися усі вихідні», - йдеться у повідомленні.

Фото: BWV Toronto Ukrainian Festival в Фейсбуці