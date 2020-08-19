В Австралії українці проведуть віртуальний концерт і презентацію книги до Дня Незалежності
Укрінформ
Союз українських організацій Австралії (СУОА) запрошує усіх охочих відзначити разом День Незалежності у віртуальному форматі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.
«Давайте по всій країні разом відзначимо незалежність України. Ми проведемо віртуальний концерт і презентацію книги 30 серпня о 15:00 в Zoom», - йдеться в анонсі.
Приєднатися до події в Фейсбуці можна за посиланням.
Фото: Укрінформ та Australian Federation of Ukrainian Organisations в Фейсбуці