Мовна кав’ярня у Лондоні запрошує охочих практикувати українську

Носіїв української мови та тих, хто її вивчає, запрошують 24 серпня завітати онлайн до мовної кав’ярні та поспілкуватися за горнятком ароматної кави.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події в Фейсбуці.

Організаторами заходу є Український інститут Лондона та Школа української мови в Лондоні (Ukrainian Language School London).

Повідомляється, що анонсована зустріч буде першою і відбудеться онлайн. Вона розпочнеться о 18:30. Приєднатися до заходу можна після реєстрації за посиланням.

Як зазначається, під час таких зустрічей учасники матимуть змогу попрактикувати свої мовні навички, зустрітися з іншими студентами з України та дізнатися більше про нашу країну в дружній та невимушеній атмосфері. Крім того, буде можливість отримати більше інформації про Український інститут Лондона та Школу української мови.

Читайте також: Над Будапештом замайорить найбільший український прапор в історії Угорщини

Фото: Євгенія Онищенко та Ukrainian Language School London в Фейсбуці