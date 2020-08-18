Мовна кав’ярня у Лондоні запрошує охочих практикувати українську
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події в Фейсбуці.
Організаторами заходу є Український інститут Лондона та Школа української мови в Лондоні (Ukrainian Language School London).
Повідомляється, що анонсована зустріч буде першою і відбудеться онлайн. Вона розпочнеться о 18:30. Приєднатися до заходу можна після реєстрації за посиланням.
Як зазначається, під час таких зустрічей учасники матимуть змогу попрактикувати свої мовні навички, зустрітися з іншими студентами з України та дізнатися більше про нашу країну в дружній та невимушеній атмосфері. Крім того, буде можливість отримати більше інформації про Український інститут Лондона та Школу української мови.
Фото: Євгенія Онищенко та Ukrainian Language School London в Фейсбуці