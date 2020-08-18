Закордонні українці закликають Меркель, Макрона та Зеленського переглянути угоду про припинення вогню

Закордонні українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського та лідерів західних партнерів по «нормандській четвірці» президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Ангели Меркель із закликом переглянути та відкликати угоду про припинення вогню на Донбасі через її численні порушення.

Як передає кореспондент Укрінформу, звернення підписали понад 680 людей, повідомила в Фейсбуці ініціаторка акції, представниця громадської організації «Український форум» Любов Покотило.

«Ми, українці та громадяни Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Ізраїлю, Латвії, Португалії, США, Канади, Чехії, Австрії, Греції, Литви, Швейцарії та України, стурбовані можливими таємними положеннями угоди про так зване всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з тимчасово окупованими Росією районами Донецької та Луганської областей, що почала діяти з 00:00 годин 27 липня 2020 р. та тривала лише 20 хвилин після початку дії цих домовленостей», - йдеться у зверненні.

Підписанти висловлюють занепокоєння щодо відсутності можливості українським воїнам захищатися і вважають, що на безпекові гарантії ОБСЄ покладатись більше не можна, отже, на їх думку, треба переглянути і склад місії ОБСЄ, і її роботу.

«Ми виступаємо за мир, але ми проти замороження конфлікту з втратою території, як в Молдові чи в Грузії, яке веде до паралічу країни, проти «статусу особливої зони», - зауважила в соцмережі Любов Покотило. Як зазначається у зверненні, уроки історії показують, що замороженні конфлікти «ведуть до паралічу країни і є способом впливу на політичне та економічне життя з боку агресора – Росії».

Зауважується, що «саме з цією метою агресор веде зомбування населення через фейкові новини, кібератаки, формування ненависті у народів до власної культури та мови, перекручування історії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі». «Жодна з цих країн не може бути успішною до того часу, поки є заморожений конфлікт і є внутрішнє втручання в суспільство та політичне життя», - йдеться в зверненні.

Активісти просять повернутися до виконання домовленостей, укладених в Парижі в грудні 2019 року, та посилити санкції щодо РФ за їх невиконання.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Фото: mil.gov.ua