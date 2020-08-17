Рідна школа в Льєжі продовжує набір учнів на новий навчальний рік

Українська Рідна школа в бельгійському Льєжі продовжує реєстрацію дітей на новий 2020-2021 навчальний рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

Зазначається, що у школі реєструють дітей віком від 3-х років.

Отримати детальнішу інформацію щодо школи та зареєструватися можна за телефоном 0473445105 або надіславши листа на електронну пошту: shkola.liege@gmail.com.

Українська школа при Українському культурному центрі в Льєжі приймає дітей віком 3-12 років, зазначається на сторінці закладу в Фейсбуці. Тут навчають української мови, пісень, вчать читати й писати українською та відкривають дітям світ українських традицій.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні українська рідна школа в бельгійському Льєжі в умовах запровадженого через Covid-19 карантину запропонувала учням долучитися до онлайн-читань української літератури.

Фото: Ridna Shkola - Liege, Belgique