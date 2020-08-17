Українська громада в Бодрумі влаштувала народні гуляння з нагоди Маковія

Українська громада турецького міста Бодрум, що на узбережжі Егейського моря, організували народні гуляння з нагоди свята Маковія.

Як передає Укрінформ, про це активістка української громади в Бодрумі Вікторія Айваз повідомила у групі «Українці в Туреччині» в Фейсбук.

Під час святкування було проведено художній майстер-клас за мотивами українських народних казок.

Святкове меню складалося з українських страв. Членкині громади закликали діаспорян пам’ятати свої традиції та єднатися. Читайте також: Українська школа в Анталії запрошує на навчання

Як повідомлялося, християни східного обряду 14 серпня святкували Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього – Перший або Медовий Спас.

Цього дня православна і католицька церква згадує також і сім мучеників Маккавеїв: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, їхню матір Соломію та їхнього вчителя Єлеазара, які в 166 р до н. е., за часів царя Антіоха Єпіфана, були страчені за відмову вклонятися язичницьким богам.

У народі мученики Маккавеї трансформувалися на Маковія. У давнину на Маковія припадав останній день колективних толок. На честь свята у церквах відправляли пообідню службу, святили воду, мед, мак, васильки і чорнобривці. З Маковія починався двотижневий Успенський піст – Спасівка, який закінчувався одним із найбільших свят серпня – Успінням Пресвятої Богородиці.

Фото: Вікторія Айваз в Фейсбук