Українська школа в Анталії запрошує на навчання

Українська суботня школа «Українська родина» в турецькому місті Анталія запрошує дітей на 2020-2021 навчальний рік.

Про це повідомляється на сторінці школи у Фейсбук, передає Укрінформ.

Школа оголошує набір дітей до чотирьох вікових груп – від 4 до 15 років.

Вони навчатимуться за синтезованою програмою МУШ НУШ з елементами Пласту та фінської освіти.

Заняття проходять один раз на тиждень.

Школа працює у центрі міста, поруч з Doğu Garajı, у приміщенні ГО “Українська родина” за адресою: Sinan Mah., 1288 sok., Emrah apt., No: 2, Muratpaşa, Antalya.

Нагадаємо, 14 жовтня 2017 року за підтримки Посольства України у Туреччині громадська організація "Українська родина" міста Анталія відкрила суботню школу української мови та літератури.



Фото: Українська суботня школа "Українська родина"/Facebook