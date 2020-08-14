Українська школа в Анталії запрошує на навчання

Українська школа в Анталії запрошує на навчання

Укрінформ
Українська суботня школа «Українська родина» в турецькому місті Анталія запрошує дітей на 2020-2021 навчальний рік. 

Про це повідомляється на сторінці школи у Фейсбук, передає Укрінформ. 

Школа оголошує набір дітей до чотирьох вікових груп – від 4 до 15 років. 

Вони навчатимуться за синтезованою програмою МУШ НУШ з елементами Пласту та фінської освіти. 

Заняття проходять один раз на тиждень.

Школа працює у центрі міста, поруч з Doğu Garajı, у приміщенні ГО “Українська родина” за адресою: Sinan Mah., 1288 sok., Emrah apt., No: 2, Muratpaşa, Antalya.

Нагадаємо, 14 жовтня 2017 року за підтримки Посольства України у Туреччині громадська організація "Українська родина" міста Анталія відкрила суботню школу української мови та літератури.

Фото: Українська суботня школа "Українська родина"/Facebook

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