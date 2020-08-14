Українці в Японії провели перший онлайн майстер-клас української кухні

Японсько-українська культурна асоціація (NPO JUCA) провела перший онлайн майстер-клас української кухні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці асоціації у Фейсбук.

Зазначається, що на першому пробному уроці учасників вчили готувати різноманітні українські страви, такі, як закарпатський “Бануш” з грибами, цибулею та сиром, крученики з чорносливом та вершками, вареники з чорницями та сиром. Також присутні долучилися до приготування сиру та заварного тіста для вареників в домашніх умовах.

Майстер-клас провели, використовуючи платформу ZOOM.

Фото: Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA/Facebook