Співпраця громади та України критично важлива на тлі інформаційної війни РФ - Ґрод

Світова українська громада та уряд України повинні звучати як один потужний голос на тлі інформаційної війни, яку веде РФ.

Як передає Укрінформ, про це заявив президент СКУ Павло Ґрод в ході телеконференції провідників Світового Конґресу Українців (СКУ) та першої заступниці Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

«Cпівпраця світової української громади та України критично важлива задля розбудови підтримки української держави у світі. В час, коли Росія веде інформаційні війни, перекручує історію та намагається відбілити злочини минулого – ми маємо діяти спільно, і говорити як один потужний голос», – наголосив президент СКУ Павло Ґрод.

Сторони обговорили на зустрічі пріоритетні напрямки співпраці МЗС-СКУ та майбутні можливі спільні ініціативи публічної дипломатії на підтримку України.

Павло Ґрод наголосив на важливості продовження співпраці та окреслив напрямки майбутніх спільних проєктів. Марія Купріянова, Виконавчий директор СКУ, відзначила успішні заходи публічної дипломатії, проведені у червні та липні цього року спільно з Представництвом України при ЄС: панельна дискусія щодо деокупації Криму та дискусія присвячена аналізу мінського процесу.

Перша заступниця міністра МЗС України зазначила: «Роботу, яку проводить СКУ для подолання російської агресії, розбудови потужної європейської України, збереження української ідентичності у світі важко переоцінити».

До питань зовнішньої трудової міграції та захисту прав трудових мігрантів звернувся Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук. Він розповів про пропозицію створення дорадчого міжвідомчого органу, з якою СКУ нещодавно звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Еміне Джапарова та Лариса Дір, начальниця Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України, відзначили важливість цієї ініціативи.

Перший Віцепрезидент СКУ Стефан Романів торкнувся теми визнання Голодомору 1932 – 1933-х років геноцидом українського народу, а також визнання геноцидом депортації кримськотатарського народу у 1944 році. Ряд успішних інформаційних кампаній у цьому напрямку вже здійснено світовими українськими організаціями та громадами в складі СКУ. Менш ніж за місяць понад 10 тисяч осіб підписали петицію про включення терміну Голодомор до англомовних словників.