Міжнародна спільнота має тиснути санкціями на Росію - Чолій

Міжнародна спільнота повинна тиснути на Росію за допомогою санкцій аби забезпечити виведення своїх військ з Грузії та України.

Про це пише президент Громадської організації "Україна-2050", президент Світового Конгресу Українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій у статті "Дюжина брудних років Росії у Грузії", опублікованій на Zaxid.net, передає Укрінформ.

Дванадцять років тому, 7 серпня 2008 року, Росія вторглась у Грузію і – відтоді – незаконно окупувала Абхазію та Південну Осетію, йдеться у блозі.

Як зазначає Чолій, ця окупація є частиною довгого переліку порушень міжнародних зобов'язань Росії, у тому числі встановлених Статутом ООН, Гельсінським заключним актом та Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

Численні військові навчання Росії у цьому регіоні, її посилені дії «бордеризації» та постійні зловживання основоположних свобод та основних прав людини не слід ігнорувати, оскільки байдужість викликає зневагу і слугує каталізатором продовження подібних подій в інших частинах світу, вважає колишній президент СКУ.

На його думку, "слабка реакція міжнародної спільноти дванадцять років тому призвела до того, що авторитарний та імперіалістичний режим Кремля вже за шість років продовжив свою ненаситну експансіоністичну політику в Україні із вторгненням у Крим, а потім до частини Донбасу".

«Тому міжнародна спільнота повинна підтримувати тиск на Росію за допомогою ефективних, цілеспрямованих та посилених санкцій, щоб у кінцевому рахунку забезпечити виведення російських військ з міжнародно-визнаних територій Грузії та України», - наголошує Чолій.

За його словами, Росія продовжуватиме ставити під загрозу безпеку та стабільність у світі, поки повністю не переконається, що міжнародна спільнота є міцно об'єднаною та буде безперервно нетерпимою до всіх порушень суверенітету та територіальної цілісності незалежних держав та нехтувань основними правами та свободами.