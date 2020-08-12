Український конґресовий комітет Америки засуджує насильство в Білорусі

Український конґресовий комітет Америки (УККА) засуджує насильство та очевидні політичні репресії проти народу Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву УККА.

Українські американці солідарні з білоруським народом та їхніми вимогами негайно звільнити тих, хто був незаконно ув'язнений під час мирних акцій протесту за вільні, чесні та демократичні вибори, які відображають волю народу.

В УККА вважають важливим забезпечити, щоб міжнародні спостерігачі від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Парламентська асамблея Ради Європи ( ПАРЄ), Парламентська асамблея НАТО (ПА НАТО) та Європейський парламент (ЄП), а також неурядові організації США та Канади мали доступ до виборчих дільниць по всій Білорусі, без яких голосування не можна вважати вільним, чесним і демократичним.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.