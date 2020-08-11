Конгрес українців Канади підтримав протестувальників у Білорусі

Українська громада Канади занепокоєна насильницькими утисками мирних демонстрантів в Білорусі після президентських виборів і висловлює свою підтримку білорусам, які виступили за дотримання своїх демократичних прав.

Про це заявили у Конгресі українців Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конгрес українців Канади занепокоєний через насильницькі утиски мирних демонстрантів білоруським режимом після президентських виборів 9 серпня. Ми солідарні із усіма, хто вимагає дотримання основоположних прав білорусів на висловлення свого голосу й повагу до нього", - зазначається у поширеній заяві.

У Конгресі наголосили, що "вільні, чесні й демократичні вибори повинні відображати волю народу". "Ми закликаємо до негайного звільнення усіх політичних бранців, утримуваних білоруським режимом", - зауважили в українській організації.

Читайте також: У Мінську люди несуть квіти до місця загибелі протестувальника

У заяві також стверджується, що КУК "продовжує працювати із білоруською громадою в Канаді та закликати уряд Канади зайняти тверду та однозначну позицію на підтримку демократичних прав народу Білорусі".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати та подала скаргу до ЦВК Білорусі. У ніч проти понеділка, 10 серпня, білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту , що виникли після голосування на виборах президента. У ніч проти вівторка протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Тим часом Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.