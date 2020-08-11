СКУ розшукує в свою команду старшого політичного радника

Світовий Конґрес Українців (СКУ) шукає претендентів на посаду старшого політичного радника.

Оголошення було розміщене на сайті СКУ, передає Укрінформ.

Як зазначається в описанні, базуючись у Києві, старший політичний радник працюватиме з виконавчим директором СКУ та інформуватиме керівництво СКУ про основні політичні питання і тенденції в Україні та в усьому світі, надаючи дорадчі консультації щодо їх впливу на пріоритети та програми СКУ.

Старший політичний радник здійснюватиме моніторинг політичної, економічної та соціальної політики, готує брифінги, надає поради та інформацію для формування позиції СКУ. Старший політичний радник створює карти стейкхолдерів, тісно співпрацює з урядовцями та іншими ключовими партнерами в Україні та за її межами з метою підсилення впливу та результативності програм СКУ.

Основні обов'язки:

• Моніторинг внутрішнього та глобального політичного ландшафту відповідно до стратегічних пріоритетів СКУ щодо зміцнення України як успішної демократичної держави, припинення російської агресії та розбудови українських громад у світі.

• Підготовка звітів та аналізів (на вимогу), включно з аналізом законодавства та політичних ініціатив, з істотними рекомендаціями проводу СКУ для визначення позиції СКУ щодо ключових політичних питань.

• Підготовка брифінгів, презентацій та звітів щодо пріоритетних напрямів роботи, які часто вимагають швидкої реакції.

• Вчасне виявлення питань в Україні та світі, які потребують подальшого моніторингу та оцінки їхнього потенційного впливу на програми та діяльність СКУ в усьому світі.

• У співпраці з керівництвом СКУ, вчасне реагування та передбачення резонансних політичних питань, які можуть отримати розголос у ЗМІ. Підтримка у формулюванні та координації відповідної реакції СКУ.

• Розбудова широкої підтримки СКУ через сприяння взаємодії з ключовими стейкхолдерами в українському уряді, закордонних дипломатичних представництвах, міжнародних організаціях, міжнародних фінансових інституціях наукових колах та громадянському суспільстві, а також з керівництвом СКУ, організаціями-членами та представництвами в усьому світі.

• Підтримка Комунікаційного координатора СКУ у цілеспрямованих кампаніях на підтримку політичних пріоритетів СКУ, включно з підготовкою прес-релізів, проєктів виступів, публікацій та доповідей.

• Провідна роль у підготовці та втіленні в життя стратегічних програм візитів керівництва СКУ.

Вимоги до кандидатів:

• Досвід у політичній аналітиці, роботи в сферах Government Relations або зв'язків з громадськістю.

• Мінімум 8 років досвіду роботи в урядових, міжнародних або неурядових організаціях, або юридичного досвіду.

• Налагоджені робочі стосунки з широким колом релевантних стейкхолдерів в Україні та за кордоном.

• Диплом визнаного вищого навчального закладу за спеціальністю міжнародні відносини, політологія, економіка або суміжні галузі.

• Навички дослідницької роботи, аналітичного і критичного мислення.

• Відмінне володіння англійською та українською мовами.

• Уміння чітко й лаконічно висловлювати думки усно та на письмі, а також уміння доступно пояснити складні питання різноманітним аудиторіям.

• Вміння працювати як самостійно, так і в команді; організаційні навички та навички міжособистісного спілкування, здатність адаптуватися до динамічних змін ситуації та оперативно реагувати на них.

• Готовність періодично подорожувати.

СКУ пропонує конкурентну заробітну платню, динамічне та справді глобальне робоче середовище, змістовну роботу та можливість розвитку навичок світового рівня та унікальну культуру людей, які втілюють в життя свою міцну віру в майбутнє України.

Необхідно надіслати резюме, супровідний лист англійської та українською мовами, а також очікування щодо заробітної платні на hr@ukrainianworldcongress.org, вказавши "Старший політичний радник" в темі листа.

Фото зі сторінки СКУ у Фейсбук