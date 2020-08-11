Українці в Туреччині проведуть виставку українських художників

Організація українців в Егейському регіоні проводитиме виставку українських художників в Туреччині.

Про це повідомляється на сторінці оранізації у Фейсбук, передає Укрінформ.

«23 серпня 2020 року у місті Бодрум відбудеться відкриття виставки українських художників у Туреччині за сприяння Організації українців в Егейському регіоні», - йдеться в анонсі заходу.

Як зазначається, захід відкриється 23 серпня о 12:00 у культурно-мистецькому центрі Трафо імені Хакан Айкана в місті Бодрум.

В перший день виставки відбудеться урочиста церемонія відкриття новоутвореної громадської організації «Українці в Егейському регіоні».

На виставці також відбудуться майстер-класи з малювання для дітей та дорослих.

Захід триватиме до 26 серпня.