Українці в Туреччині проведуть виставку українських художників

Українці в Туреччині проведуть виставку українських художників

Укрінформ
Організація українців в Егейському регіоні проводитиме виставку українських художників в Туреччині. 

Про це повідомляється на сторінці оранізації у Фейсбук, передає Укрінформ. 

«23 серпня 2020 року у місті Бодрум відбудеться відкриття виставки українських художників у Туреччині за сприяння Організації українців в Егейському регіоні», - йдеться в анонсі заходу.

Як зазначається, захід відкриється 23 серпня о 12:00 у культурно-мистецькому центрі Трафо імені Хакан Айкана в місті Бодрум. 

В перший день виставки відбудеться урочиста церемонія відкриття новоутвореної громадської організації «Українці в Егейському регіоні». 

На виставці також відбудуться майстер-класи з малювання для дітей та дорослих.

Захід триватиме до 26 серпня. 

❗️Анонс❗️ 23-26 серпня організація українців в Егейському регіоні проводитиме виставку українських художників в Туреччині. Місце проведення: 📍Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Відкриття: 23.08.2020 о 12:00 #Українцівбодрумі #bodrumdaukraynalılar #ukraynalılarbodrumda #bodrumua #ukrainiansinbodrum #світовийконгресукраїнців #українцівайдині #українцівізмірі #українцівтуреччині #izmirdeukraynalılar #aydın #aydındaukraynalılar #dianaosypenko #turkiyedeukraynalılar #ukraynalı #ukrayna #izmirua #aydınua #egeua #egeuaaydın #egeukraynalılar #egeukraynalılarderneği #українціегейськогоморя #бодрум #bodrum #туреччина🇹🇷 #egeua #egeaydın #bodrumbelediyesi #новини #haber

Опубликовано Ege Ukraynalılar Derneği Організація Українців в Егейському регіоні Суббота, 8 августа 2020 г.
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