Українці в Туреччині проведуть виставку українських художників
Про це повідомляється на сторінці оранізації у Фейсбук, передає Укрінформ.
«23 серпня 2020 року у місті Бодрум відбудеться відкриття виставки українських художників у Туреччині за сприяння Організації українців в Егейському регіоні», - йдеться в анонсі заходу.
Як зазначається, захід відкриється 23 серпня о 12:00 у культурно-мистецькому центрі Трафо імені Хакан Айкана в місті Бодрум.
В перший день виставки відбудеться урочиста церемонія відкриття новоутвореної громадської організації «Українці в Егейському регіоні».
На виставці також відбудуться майстер-класи з малювання для дітей та дорослих.
Захід триватиме до 26 серпня.
❗️Анонс❗️ 23-26 серпня організація українців в Егейському регіоні проводитиме виставку українських художників в Туреччині. Місце проведення: 📍Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Відкриття: 23.08.2020 о 12:00 #Українцівбодрумі #bodrumdaukraynalılar #ukraynalılarbodrumda #bodrumua #ukrainiansinbodrum #світовийконгресукраїнців #українцівайдині #українцівізмірі #українцівтуреччині #izmirdeukraynalılar #aydın #aydındaukraynalılar #dianaosypenko #turkiyedeukraynalılar #ukraynalı #ukrayna #izmirua #aydınua #egeua #egeuaaydın #egeukraynalılar #egeukraynalılarderneği #українціегейськогоморя #бодрум #bodrum #туреччина🇹🇷 #egeua #egeaydın #bodrumbelediyesi #новини #haberОпубликовано Ege Ukraynalılar Derneği Організація Українців в Егейському регіоні Суббота, 8 августа 2020 г.