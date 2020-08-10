Українці Єкатиренбурга представили національні страви на фестивалі

Представники української діаспори презентували національні страви на фестивалі «Народів Уралу» в Єкатиренбурзі.

Про це повідомляє Спілка українських жінок Росії у Фейсбук, передає Укрінформ.

«Так як Україна славиться своєю національною кухнею, яка створювалася протягом сторіч, багата на традиції, та вирізняється розмаїттям страв, їх високими смаковими й поживними властивостями, українська громада регіону також не залишилась осторонь цього заходу, розповівши, про технології приготування українського борщу та вареників», - йдеться у дописі.

Продемонструвавши українську гостинність, всі присутні були запрошені до столу.

Спілка українок Росії дякує Будинку дружби українців на Уралі та Лідії Ковалів за пропагування українських традицій на теренах РФ.

Фото: Спілка Українських Жінок Росії/Facebook