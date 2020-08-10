Українці Єкатиренбурга представили національні страви на фестивалі
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Укрінформ
Представники української діаспори презентували національні страви на фестивалі «Народів Уралу» в Єкатиренбурзі.
Про це повідомляє Спілка українських жінок Росії у Фейсбук, передає Укрінформ.
Продемонструвавши українську гостинність, всі присутні були запрошені до столу.
Спілка українок Росії дякує Будинку дружби українців на Уралі та Лідії Ковалів за пропагування українських традицій на теренах РФ.
Фото: Спілка Українських Жінок Росії/Facebook