В українських освітньо-культурних установах Нью-Йорка розповіли, як залучають аудиторію на карантині

Український інститут Америки та Український музей в Нью-Йорку під час пандемії COVID-19 перешли в онлайн-формат, намагаючись в часи карантину вижити та залучити більшу аудиторію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Голос Америки».

Як зауважується в сюжеті, пропагувати свою культуру в США українці почали задовго до проголошення Україною незалежності. Зусиллями емігрантів було створено кілька потужних установ, мета яких – поширювати культуру їхньої історічної Батьківщини. Український інститут Америки та Український музей – два ключових культурних заклади Нью-Йорка, які десятиліттями несуть українську культуру в американські маси.

Вони, з одного боку, дуже схожі: їх об’єднує спільна тематика та мета. З іншого – дуже різні, навіть знаходяться в різних куточках міста: інститут – на легендарній П’ятій авеню, упритул до Центрального парку, музей – в серці так званого Українського села.

Проте останні чотири місяці обидва заклади борються за виживання та увагу аудиторії в умовах пандемії. Адже попри те, що Нью-Йорк потроху повертається до звичайного режиму, його культурне житття все ще на паузі.

Зокрема, керівництво Українського інституту Америки сподівається відкрити двері для відвідувачів вересні. А поки пропонує долучатися до української культури онлайн. «Хоча двері нашого інституту зачинені для відвідувачів, ми продовжуємо виконувати нашу місію через різноманітні програми, які відбуваються онлайн», - розповіла президентка Українського інституту Америки Катерина Наливайко.

Як зазначається, інстиут зробив ставку на соцмережі. Зі стартом пандемії був оновлений Ютуб-канал, на який наразі заливають записи як нових, так і старих заходів. На сайті з’явилися віртуальні виставки. Окрім того, співробітники інститут щодня оновлюють сторінки в Фейсбуці, Інстаграмі та Лінкедіні. За рахунок такої активності тільки аудиторія Фейсбуку зросла на чверть, перевищивши 20 000 фоловерів.

Директорка Українського музею Марія Шуст про діяльність своєї інстиутції каже, що вони – інтимний музей. Українське село знаходиться подалі від галасливого центру, тому туристів завжди було небагато, і поціновувачі української культури насолоджувалися образотворчим та народним мистецтвом у досить камерній атмосфері. В музеї зазначили, що шанують свою аудиторію, яка навіть у кризу продовжує фінансово підтримувати заклад.

До пандемії Український музей також проводив багато майсте-класів: писанкарство, ткацтво, вишивка. Проте через карантин їх також перевели в онлайн-режим.

І Наливайко, і Шуст кажуть, що задоволені онлайн-форматом заходів, адже це значно розширює аудиторію. І музей, і інститут планують в подальшому використовувати онлайн-формат для різних подій.

Згідно з правилами, які були напрацьовані владою міста та штату, закладам культури дозволять поновити свою роботу лише в четвертій фазі відкриття Нью-Йорка. Зараз триває третя фаза.

Наливайко сподівається, що Український інститут частково відкриє двері для відвідувачів у вересні.

Шуст менш оптимістична: за її словами, музей не відкриється раніше жовтня, але співробітники вже готуються до цього. Новий сезон планують розпочати новою виставкою з власної колекції музею, яка буде присвячена квітам у народному та образотворчому мистецтві.

Відео: Голос Америки