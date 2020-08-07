СКУ закликав Міносвіти ввести дистанційне тестування для дітей українських мігрантів

Робоча група з питань зовнішньої трудової міграції Світового конґресу українців (СКУ) звернулася до т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета із закликом запровадити дистанційне тестування для дітей українських трудових мігрантів за кордоном, організувати та провести річне оцінювання та ДПА учнів-екстернів Міжнародної української школи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«СКУ закликає Міністерство освіти і науки України внести відповідні зміни до Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів «Міжнародна українська школа» та ввести дистанційну форму тестування», - йдеться повідомленні.

Як зазначив президент СКУ, Павло Ґрод, «в умовах пандемії лише дистанційне оцінювання допоможе дітям українських мігрантів успішно завершити навчальний рік та планувати своє майбутнє». Він додав, що підтримка освіти українських дітей за кордоном є одним з надважливих пріоритетів діяльності Робочої групи з питань зовнішньої міграції Світового конґресу українців.

За даними СКУ, на сьогодні понад 2000 учнів-екстернів, дітей українських трудових мігрантів, що проживають в країнах ЄС, залишаються неатестованими та не мають достовірної інформації, як завершиться 2019/2020 навчальний рік.

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У Світовому конґресі українців нагадали, що 18 червня 2020 року вступив у дію Закон України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року, який звільнив від тестування, ДПА та ЗНО всіх, хто завершує здобуття повної загальної середньої освіти і зобов’язав пройти ЗНО дітей, які планують вступ до закладів вищої освіти у 2020 році.

Водночас, як зауважили в СКУ, поза увагою дії згаданого закону опинилися діти українських трудових мігрантів, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, зараховані у якості учнів-екстернів до загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» (МУШ) та проходять підготовку до атестації для отримання документа про освіту державного зразка України на базі культурно-освітніх центрів, які діють при громадських організаціях закордонних українців.

«Через поширення COVID-19 та обмеження міжнародного повітряного сполучення в‘їзд до країн-членів ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Таким чином, представники атестаційної комісії МУШ не можуть виїхати за межі України та провести оцінювання на території країн їх перебування», - зазначили в СКУ.