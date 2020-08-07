У Тернополі триває виставка «Нью-Йорк-Іловайськ: вибір», присвячена Марку Паславському

В Тернопільському обласному художньому музеї у четвер відкрилася виставка, присвячена американцю українського походження Маркіяну Паславському, який був добровольцем батальйону «Донбас» і загинув під Іловайськом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Суспільне.

Як зазначається, в експозиції- 35 експонатів. Серед них – складений трикутником прапор США, який, за традицією американських військових, кладуть на домовину загиблому військовому і потім вручають родині, розповів куратор виставки Назар Розлуцький.

Серед експонатів музею також бойове спорядження Паславського, його улюблені книжки, пластова хустка, випускний альбом та родинні світлини. Частину цих речей – 19 експонатів – надав для виставки Національний музей Революції Гідності, що у Києві. Директор цього музею Ігор Пошивайло розповів, що їх з Нью-Йорка в Україну передала родина загиблого воїна.

За словами Пошивайла, це якраз ті речі, які Паславський зібрав, зберіг, перебуваючи на Майдані, привіз дбайливо до США і зберігав їх, допоки не загинув під Іловайськом у серпні 2014-му року.

На виставці представлені також світлини Маркіяна Паславського з Майдану під час Революції Гідності.

Як розповідається, з Підгайців на виставку приїхала Наталія Раїнчук. Її чоловік – троюрідний брат Маркіяна Паславського.

«Він (Маркіян Паславський – ред.) робив багато добрих, корисних справ. Але не хотів, щоб про ці справи всі знали. Отакий він був», - зазначила Раїнчук, додавши, що, на жаль, більше про Марка дізналися вже після його смерті.

Зауважується, що Тернопіль – друге після Києва місто в Україні, де презентували цю виставку.

«До нас звернулися з Національного музею Революції Гідності з пропозицією провести на Тернопільщині виставку, присвячену пам`яті Маркіяна Паславського. Оскільки мати Маркіяна з Тернопільщини, вони хотіли вдруге після Києва відкрити цю виставку на Тернопільщині», – розповіла заступниця директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик.

Куратор експозиції Розлуцький розповів, чому виставку назвали «Нью-Йорк- Іловайськ: вибір».

«Не кожен чоловік, будучи громадянином США, маючи в активі звання капітана американської армії і велику успішну інвестиційну кар`єру, піде на фронт добровольцем тільки тому, що його батьки народилися на цій землі. І він вирішив теж стати українцем повністю. Тобто це виставка про вибір. Якраз тому ми її так і назвали», - зазначив Розлуцький.

У Тернополі виставка триватиме місяць – до 30 серпня. Далі, за словами куратора, виставку експонуватимуть у Дніпрі.

Зазначається, що над створенням експозиції працювали Національний музей Революції гідності, Музей української діаспори та родина Паславських, яка передала до музеїв особисті речі Маркіяна.

В Музеї української діаспори в Фейсбуці уточнили, що «виставковий проєкт «Нью-Йорк - Іловайськ: вибір» став для нас першим, експозицію якого ми представили в іншому музеї в Україні».

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Як повідомлялоася, Маркіян-Григорій Паславський народився у Нью-Йорку у 1959 році. Був членом «Пласту». Закінчив американську військову академію «Вест-Пойнт». Служив в армії США, був капітаном. З початком російсько-української війни у 2014 році пішов добровольцем на фронт. Мав позивний «Франко».

Загинув 19 серпня 2014 року під Іловайськом, прикриваючи відхід групи військових. Паславського поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Йому було 55 років.

Посмертно нагороджений орденами Данила Галицького, найвищою нагородою «Пласту» Залізним хрестом», відзнакою «Народний герой України».

Фото: Тернопільський обласний художній музей в Фейсбук

Відео: Суспільне. Тернопіль