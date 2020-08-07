Представники посольства і Союзу українців Румунії зустрілися з радником Українського православного вікаріату
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку СУР.
Зустріч відбулася в понеділок в рамках перебування Роговея та Петрецького з робочою поїздкою в повіті Марамуреш.
«Під час дискусії були обговорені найбільш важливі аспекти роботи Українського православного вікаріату Румунії через 30 років від відновлення його діяльності, проблеми, з якими стикаються українські парафії в Румунії, та можливі шляхи їх вирішення», - йдеться у дописі.
Як зазначається, на зустрічі також було обговорено намір СУР організувати у співпраці з Українським православним вікаріатом Румунії та Посольством України в Румунії урочистий захід, приурочений до 30-річчя відновлення Українського православного вікаріату Румунії.
З цієї нагоди Петрецький нагадав, що СУР планує видати ювілейний альбом, в якому будуть представлені українські православні церкви Румунії, висвітлені аспекти діяльності парафій та проілюстровані головні заходи, організовані ними у співпраці з СУР.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці