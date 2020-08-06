У Чорногорії відбудеться концерт співачки Тетяни Піскарьової

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова виступить з концертом в чорногорському місті Петровац 8 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Чорногорії на своїй сторінці в Фейсбуці.

Зазначається, що виступ розпочнеться о 20:00 у Ponta Beach Club.

Як повідомлялося, Тетяна Піскарьова - українська співачка, композиторка, Заслужена артистка України (2003). Учасниця концертів, телепроєктів, організаторка та режисерка-постановниця ряду благодійних заходів, зокрема для хворих дітей і сиріт.

Піскарьова є авторкою ряду пісень з циклу «Музичні листи на війну», написаного після початку російської збройної агресії проти України. З цим музичним проєктом співачка дала десятки благодійних концертів у військових частинах та шпиталях на Донеччині, Київщині, Житомирщині, Львівщині, Чернігівщині тощо.

Спеціально для української діаспори влітку 2014 року виконавиця дала 2 сольних концерти в Іспанії.

Фото: Ютуб та зі сторінки Embassy of Ukraine in Montenegro в Фейсбуці