Світовий конґрес українців закликав світ не заплющувати очі на відродження культу Сталіна в РФ
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в розміщеній у Фейсбуці заяві СКУ до дня початку Великого терору 30-х років ХХ століття.
«5 серпня виповнюється 83 роки з початку жахливих подій - Великого терору Сталіна 30-х років XX століття. Сьогодні Росія намагається відбілити ці жахливі злочини, відроджує культ Сталіна, тривають репресії в окупованому українському Криму та Донбасі. Маємо прислухатися до уроків історії. Закликаємо світ не заплющувати очей на дії сучасного агресора», - йдеться у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Україна вшановує пам’ять жертв Великого сталінського терору — саме цього дня 1937 року набрала чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового винищення.