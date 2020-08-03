«Просвіта» в Аргентині відзначила 96-річницю

Українське культурне товариство «Просвіта» (Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA) в Аргентині відзначило 1 серпня своє 96-річчя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Diaspora.ua в Фейсбук.

Ця громадська організація, що утворилася 1 серпня 1924 року, «має за мету консолідацію етнічних українців в Аргентині, поширення української культури, підтримку національних інтересів української діаспори та українського народу».

Як зазначається, історія «Просвіти» в Буенос-Айресі почалася з драмгуртка «Молода громада», який заснували Андрій Байрак, Василь Коцюба, Іванна Мельник, Катерина Мельник, Агафія Никлевич, Володимир Середа, Андрій Стадник, Петро Худоб'як на початку лютого 1924 року. За кілька місяців було вирішено перейменувати гурток «Молода громада» на товариство «Просвіта», прийняти статут львівської «Просвіти» і стати філією цієї організації.

У 1924 році паралельно було створено «Просвіту» у Беріссо. Після більш як року переговорів обидві організації об'єдналися 1 серпня 1926 року. «Просвіта» у Буенос-Айресі стала центральним відділенням, а в Беріссо - її першою філією.

Читайте також: У Братиславі відбулася Служба Божа українською і виставка про Шептицького

Як повідомлялося, «Просвіта» наразі має 13 філій у різних містах Аргентини. При ряді з них існують суботні школи та курси, де вивчається українська мова й низка українознавчих дисциплін.

Щороку «Просвіта» влаштовує різноманітні заходи з нагоди українських свят, річниць, актуальних подій в Україні тощо. Випускає радіопрограму «Голос України». У підпорядкуванні «Просвіти» знаходиться більше 10 фольклорних ансамблів.

Фото: berissociudad.com.ar