У Фінляндії українців запрошують на святкування Дня Незалежності

Товариство українців у Фінляндії пропонує громаді відзначити разом День Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Шановна громадо! Товариство українців у Фінляндії запрошує на святкування Дня Незалежності України. Адреса: Pakilantie 64, FI-00660 Helsinki», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, у програмі заходу, який пройде 22 серпня, - «святкове привітання, святкування та спілкування, з українськими традиціями та піснями».

Організатори зауважили, що з огляду на COVID-19 дотримуються усіх рекомендайцій щодо проведення заходів у приміщенні.