В Центральному архіві зарубіжної україніки запрошують переглянути виставку «Визволення вірою»

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) запрошує приєднатися до репрезентації документальної онлайн-виставки з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Facebook.

«Пропонуємо долучитися до репрезентації документальної онлайн-виставки «Визволення вірою». Представлені на виставці документи української еміграції розповідають про традиції святкування ювілейних дат хрещення Київської Русі – України, тернистий шлях Української православної церкви до автокефалії та трагічні події вітчизняної історії, пов’язані з комуністичним терором у 1920–1940-х рр., жертвами якого стали мільйони українців, духовенство, цвіт української культури і освіти», - йдеться у дописі.

В ЦДАЗУ зауважили: «Зранену, майже знищену і загнану в підпілля українську церкву дбайливо відроджувала саме закордонна діаспора. І, як до рідної матері, до неї горнулися усі вигнанці, утікачі від комуністичного режиму, в’язні-остарбайтери, репатріанти, неповерненці й усі, кому випала доля жити далеко від рідної домівки».

Нагадується, що вперше хрещення Київської Русі в Україні офіційно відсвяткували у 1888 році, коли був закладений Володимирський собор.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня святкують День хрещення Київської Русі-України.

Ця дата відзначається в Україні згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року щорічно в цей день. Разом з тим, цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Офіс Президента опублікував привітання з нагоди 1032-річчя з Дня хрещення Русі-України.

«1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України», - підкреслили в ОП.