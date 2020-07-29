В СКУ випустили ролик до 155-річчя митрополита Андрея Шептицького

У Світовому конґресі українців (СКУ) вшанували пам’ять митрополита Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Андрея Шептицького.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook, де розміщено присвячене видатному українцю відео.

«Сьогодні - 155 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького, видатного духовного лідера Української греко-католицької церкви, щедрого покровителя мистецтв, освіти та різних благодійних справ. Ризикуючи життям, він рятував єврейських дітей в час Голокосту. Мудрість Шептицького промовляє крізь роки, служить дороговказом для майбутніх поколінь українців. Вшановуємо пам’ять, дивимося відео від віцепрезидентів СКУ та ділимося найбільш пам’ятними цитатами Митрополита Шептицького», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня відзначається 155 років від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.

«Андрей Шептицький є однією з найбагатогранніших постатей в українській історії. Польський граф, який став українським священником. Чернець, який умів заробляти гроші та вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичне виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею, – і мав конфлікт з ОУН через неприйняття насильницьких методів боротьби за цю ідею. Людина, яка з християнським смиренням приймала усяку владу – і мала сміливість перечити сильним світу цього», - пишуть про постать Шептицького в Українському інституті національної пам’яті (УІНП).

Водночас зазначають, що складно знайти діяча, чий авторитет серед населення ще за життя був настільки беззаперечним. Навіть радянська система, яка з легкістю таврувала своїх опонентів «ворогами народу» і сотнями розстрілювала та знищувала в таборах, не наважилася зачепити митрополита Андрея. Зате пізніше кинула всі сили на його дискредитацію, виставляючи як «посібника нацистів» та відповідального за «злочини ОУН». У незалежній Україні історія митрополита Андрея Шептицького повертається в усій своїй силі та правді.

В УІНП нагадали, що Андрей Шептицький, який при хрещенні за латинським обрядом у костелі Святої Трійці родового містечка Брухналя отримав імена Роман, Александер, Марія Шептицький, народився 29 липня 1865 року в селі Прилбичі Яворівського повіту на Львівщині. Він походив з одного з найдавніших і найзаможніших українських боярських родів Галичини. Роман здобув належну високому походженню освіту (в університетах Львова, Кракова, Вроцлава, Відня, Мюнхена). Отримав ступінь доктора права, теології та філософії, пробував себе й на військовій службі, але через складне захворювання покинув її. За короткий час пройшов усі щаблі духовної кар’єри: від складання перших чернечих обітниць та постригу, під час якого прийняв ім’я Андрей (1888 рік), до інтронізації на митрополичий престол у 1901 році.

Шептицький багато подорожував світом з духовною місією і завжди відстоював права українців. На початку Першої світової війни митрополита було ув’язнено. Роки вигнання у Російській імперії він використав для поширення ідей греко-католицької церкви. У Києві в 1917 році зустрівся з діячами Центральної Ради, а згодом тут же створив Генеральний вікаріат для Східної України. Того ж року він повернувся в Галичину.

Митрополита Андрея було обрано членом Національної Ради Західно-Української Народної Республіки, почесним президентом Української Національної Ради у Львові, а згодом – Всеукраїнської Національної Ради. Засуджуючи політику пацифікації в Галичині, Шептицький закликав польський уряд припинити репресії щодо українців, зупинити переслідування православних священників і руйнування православних церков. Він не залишився осторонь процесів, що відбувалися на підрадянській Україні. Разом з іншими єпископами різко засуджував Голодомор 1932–1933 років. Започаткував акцію зі збору допомоги для голодуючих на Наддніпрянщині. Радянський уряд від цієї допомоги відмовився.

У роки Другої світової війни Андрей Шептицький залишався духовним лідером українців. З його благословення 30 червня 1941 року проголошено Акт відновлення Української держави. Під час нацистської окупації митрополит врятував життя понад 200 євреям на Галичині, започаткувавши й очоливши кампанію з їх переховування за участю великої кількості духовенства УГКЦ.

Помер Андрей Шептицький 1 листопада 1944 року. Львів прощався зі своїм наставником п’ять днів. Похований був у крипті собору святого Юра.

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Як повідомлялося, головний рабин України Моше Реувен Асман 21 січня звернувся листом до керівника ізраїльського інституту «Яд Вашем» із проханням напередодні Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення табору смерті Аушвіц присвоїти митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу».

Президент України Володимир Зеленський підтримав звернення рабина.

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