Посольство України в Латвії засудило участь керівника «української» організації у святкуванні дня ВМС РФ

Посольство України рішуче засудило дії керівника так званої української організації «Лієпайська українська громада "Світанок"» Лариси Давиденко, яка взяла участь у заходах Генконсульства РФ у м. Лієпая 26 липня 2020 року з нагоди відзначення дня ВМС РФ.

Про це повідомляється в акаунті українського диппредставництва в Facebook.

«Участь керівника українського товариства (Лариси Давиденко - ред.) у заходах, які прославляють велич російської армії, яка вже понад шість років здійснює збройну агресію проти України, є зрадою пам’яті понад 14 тисяч загиблих у боротьбі за поновлення територіальної цілісності та суверенітету України», - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що Давиденко жодного разу не брала участі у заходах Посольства України та справжньої української громади, які проводились на підтримку важкопоранених українських військових під час їх реабілітації в Латвії, не була на зустрічах з українськими політв’язнями Кремля, а також в інших заходах, які проводились Посольством та українцями в Латвії на підтримку територіальної цілісності України, засудження російської агресії.

Водночас, як підкреслюють українські дипломати, «Лариса Давиденко чомусь регулярно відвідує заходи країни-агресора».

Як повідомляв Укрінформ, Україна 28 липня звернулася до Генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії та чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням «морського параду» в тимчасово окупованому Криму.