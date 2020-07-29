В Кувейті стартує масштабна інформаційна кампанія про Україну

В Кувейті розпочинається всеохоплююча інформаційна кампанія «Все про Україну».

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Кувейті в Facebook.

«На продовження успіху, досягнутого під час проведення «Тижня України в Кувейті» у січні 2020 року, ми наразі запускаємо масштабну інформаційну кампанію «Все про Україну» («All About Ukraine»), яка транслюватиметься в щомісячних програмах у кувейтських медіа», - йдеться у дописі.

Як зазначається в розміщеному в соцмережі буклеті, кампанія є другим етапом проєкту публічної дипломатії «Все про Україну», в рамках якого про нашу країну розповідатимуть у різноманітних і численних медіа Кувейту.

«Упродовж наступних 6 місяців кувейтська аудиторія дізнається більше про підвалини українсько-кувейтської дружби та про перспективи співпраці в галузі туризму, освіти, спорту, технологій тощо», - повідомляється в буклеті.

Перший епізод, що транслювався на одній з кувейтських радіопрограм, можна прослухати тут. У ньому, зокрема, розповідається про розвиток украинсько-кувейтських двосторонніх відносин, безвізовий режим для кувейтців, туризм в Україні та освітній потенціал нашої країни.

Фото: Укрінформ та Посольство України в Кувейті / Embassy of Ukraine in Kuwait в Facebook