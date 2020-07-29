Музей української діаспори презентує виставку, присвячену художнику Савченку-Більському

Виставковий проєкт до 120-річчя від дня народження українського французького художника Олександра Савченка-Більського розпочнеться в Музеї української діаспори 7 серпня.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«7 серпня в Музеї української діаспори відкривається виставковий проект з нагоди 120-річчя від дня народження українського французького художника Олександра Савченка-Більського. В експозиції будуть представлені твори мистця та його друзів - українських парижан Миколи Глущенка і Миколи Кричевського з колекцій Чернігівського обласного художнього музею ім. Г.Галагана та Музею української діаспори», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, проєкт «Олександр Савченко-Більський. У колі паризьких друзів» занурить відвідувачів у богемний світ Парижа ХХ ст.

Завдяки самому Олександру Савченку-Більському (1900-1991), а також його родині у фондах Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана зберігається близько 200 графічних та живописних творів, датованих 1920-1980-ми роками.

«Зважаючи на високий художній рівень цих творів, їх стильове розмаїття, а також плідну співпрацю майстра з так званою Паризькою групою українських мистців, 7 серпня 2020 року відкриваємо виставковий проєкт «Олександр Савченко-Більський. У колі паризьких друзів» в Музеї української діаспори в Києві», - зазначаеться на сторінці події в Facebook.

Виданий альбом-каталог цієї виставки дозволить фахівцям та широкому загалу гідно оцінити внесок українських художників-емігрантів у скарбницю європейської культури ХХ століття.

Відкриття виставки відбудеться в Музеї української діаспори (філіал музею історії Києва). Час відкриття буде уточнено пізніше з огляду на карантинні обмеження.

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Олександр Васильович Савченко-Більський (23 листопада 1900, село Олишівка, Чернігівщина — 1991, Париж, Франція) - відомий у світі маляр і графік українського походження.

Фото: Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана в Facebook