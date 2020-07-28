Релігійну ідентичність українців продемонстрували на культурній акції в Дерменешті
Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.
«Комітет Сучавської філії СУР провів 20 липня 2020 року в м. Дерменешть культурну акцію «Релігійна ідентичність українців», в якій взяли участь голова Союзу українців Румунії, депутат Микола Мирослав Петрецький, радник Александру Мочернак, члени комітету Сучавської філії, вокальні колективи «Полонинка» з Палтіну та «Негостинські голоси» з Негостини, віряни з м. Дерменешть та сусідніх сіл», - йдеться у дописі.
Захід розпочався Святою Літургією в Православній церкві Святого Пророка Іллі, яку відправив собор 5 священників, та панахидою за упокій душі колишнього депутата та голови СУР письменника Степана Ткачука.
Подія продовжилась на подвір’ї церкви, де відбувся концерт за участі вокальних гуртів «Полонинка» з Палтіну та «Негостинські голоси» з Негостини.
Після закінчення культурної акції в сучавському осідку СУР відбулась робоча зустріч між головою СУР депутатом Миколою Мирославом Петрецьким та членами комітету Сучавської філії СУР.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook