Релігійну ідентичність українців продемонстрували на культурній акції в Дерменешті

Сучавська філія Союзу українців Румунії (СУР) організувала днями в місті Дерменешть культурну акцію «Релігійна ідентичність українців».

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«Комітет Сучавської філії СУР провів 20 липня 2020 року в м. Дерменешть культурну акцію «Релігійна ідентичність українців», в якій взяли участь голова Союзу українців Румунії, депутат Микола Мирослав Петрецький, радник Александру Мочернак, члени комітету Сучавської філії, вокальні колективи «Полонинка» з Палтіну та «Негостинські голоси» з Негостини, віряни з м. Дерменешть та сусідніх сіл», - йдеться у дописі.

Захід розпочався Святою Літургією в Православній церкві Святого Пророка Іллі, яку відправив собор 5 священників, та панахидою за упокій душі колишнього депутата та голови СУР письменника Степана Ткачука.

Подія продовжилась на подвір’ї церкви, де відбувся концерт за участі вокальних гуртів «Полонинка» з Палтіну та «Негостинські голоси» з Негостини.

Після закінчення культурної акції в сучавському осідку СУР відбулась робоча зустріч між головою СУР депутатом Миколою Мирославом Петрецьким та членами комітету Сучавської філії СУР.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook