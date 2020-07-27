Світова федерація українських лемківських об’єднань підбила підсумки за минулий рік

Світова федерація українських лемківських об’єднань (СФУЛО) підбила підсумки своєї діяльності за минулий рік під час онлайн-засідання.

Про це повідомила голова СФУЛО Ярослава Галик в Facebook.

«25 липня 2020 року відбулося засідання Президії Світової федерації українських лемківських об’єднань онлайн, яке проводила голова федерації Ярослава Галик», - йдеться у дописі.

Повідомляється, що у засіданні взяли участь члени Президії федерації від усіх суб’єктів організації, зокрема заступник голови СФУЛО по американському континенту, голова Організації Оборони Лемківщини в США Марко Гованський; заступник по європейському континенту Стефан Клапик (Об’єднання Лемків Польщі); голова Фундації дослідження Лемківщини в США Андрій Хомик; члени Президії від Об’єднання лемків Канади Андрій Ротко; телефоном Максим Маслей; від Об’єднання Лемків Польщі - Наталія Гладик і Василь Шлянта; від Союзу русинів-українців Словацької Республіки (СРУСР) Павло Богдан (голова) і Віктор Бандурчин; від Союзу русинів-українців Сербії (СРУСР) Богдан Виславський (голова) і Тарас Чапко; заступник голови УкраїнськоїгГромади Республіки Хорватія Славко Бурда (телефоном); від України - голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович, голова Контрольної комісії СФУЛО Ігор Дуда, Богдан Сиванич («Молода Лемківщина», Львів) та інші запрошені й гості.

Як зазначається, на засіданні були підбиті підсумки діяльності СФУЛО за минулий рік (липень 2019-липень 2020), внесено зміни до планів роботи на наступне півріччя в зв’язку карантином через пандемію, розглянуто низку організаційних питань.

Під час засідання було відзначено високий рівень організації «Лемківської Ватри» в Ждині-2020. Учасники обговорили стан справ в організаціях в умовах активізації політичного неорусинства в країнах Східної Європи та способи протидії.

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Президія СФУЛО відзначила широку плідну роботу організацій-суб’єктів федерації у тісній співпраці задля виконання Статутних завдань у звітному періоді, а також координовану діяльність з іншими українськими міжнародними організаціями: СКУ, ЕКУ, СФУЖО, українські організації Канади, США тощо.

Фото: Ярослава Галик в Facebook