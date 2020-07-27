Українці зі Щецина надіслали допомогу Кремінській школі-інтернату

Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині передали допомогу вихованцям Кремінської спеціальної школи-інтернату.

Відповідним звітом волонтерки Вікторії Мірошниченко поділився в Facebook голова Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Ян Сирник.

«Рідні мої Щецинське Об’єднання українців у Польщі Jan Syrnyk та Robert Rosa Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині! Дякую вам до неба за засоби гігієни дітям Кремінської спеціальної школи-інтернату! Якби ви знали, як діти вас знов чекають в гості», - написала Вікторія Мірошниченко.

Як зазначається в іншому дописі волонтерки, українці зі Щецина також надіслали для дітей цієї школи-інтернату взуття, одяг, білизну.

Мірошниченко поядкувала за надану допомогу: «Ми це дуже цінуємо. Дякую вам від себе, наших підопічних та колективу інтернату», - написала волонтерка.

Як повідомляв Укрінформ, Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині минулого тижня передали одяг, взуття, підгузки тощо в рамках проєкту #Чужих_дітей_не_буває ще одним своїм підопічним - вихованцям Луганського обласного будинку дитини 2 м.Сєвєродонецьк.

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Крім того, на початку липня українці зі Щецина передали в Україну чергову партію гуманітарної допомоги - медичні засоби для медиків на передовій та допомогу кільком родинам.

Фото: Jan Syrnyk‎, Вікторія Мірошніченко в Facebook