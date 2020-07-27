Для українців у Словаччині проведуть безкоштовні юридичні консультації
Укрінформ
Українців, які потребують допомоги юриста, запрошують 5 серпня на безкоштовні консультації, що відбудуться 5 серпня в Братиславі під егідою Посольства України в Словаччині.
Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва в Facebook.
«5 серпня 2020 року під егідою Посольства України в Словацькій Республіці та за сприяння юридичної компанії «KRION Partners s.r.o.» відбудуться безкоштовні юридичні консультації для громадян України», - йдеться у дописі.
Як зазначається, зустріч пройде за адресою: Ventúrska 16, Bratislava та триватиме з 9:00 по 13:00 год.
Мова спілкування - українська, словацька.
«Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у заході, під час якого кожен зможе отримати консультацію кваліфікованого юриста», - йдеться в анонсі.