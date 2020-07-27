Українському громадському об'єднанню в Німеччині «Франкфуртський ОБОЗ» - п’ять років

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова привітала громадське об'єднання «Франкфуртський ОБОЗ» та його голову Ірину Олейник з п'ятою річницею створення організації.

Про це повідомляється на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Facebook.

«Сердечно вітаю Вас та очолюване Вами громадське об'єднання «Франкфуртський ОБОЗ» з п’ятою річницею створення організації! Щиро дякую за активну щоденну працю на благо України, за неоціненну роботу, турботу про людей, допомогу їм у скрутну хвилину. Особлива подяка за Вашу допомогу військовим, які захищають Україну! Усе це свідчить про Вашу небайдужість і людяність, бажання бути разом з українцями, підтримуючи їх у важкі часи», - зазначила Джапарова у вітанні.

Як зазначила перша заступниця глави МЗС, живучи далеко від України, учасники об'єднання щиро віддають часточку душевного тепла, сили, час і здоров'я, допомагаючи тим, хто потребує, і своїм милосердям надихають інших на добрі справи.

Вона, серед іншого, побажала учасникам громадського об'єднання «Франкфуртський ОБОЗ» наснаги на добрі справи, миру, благополуччя.

Як повідомлялося, громадське об'єднання «Франкфуртський ОБОЗ» було зареєстроване в березні 2014 р. у Франкфурті-на-Майні. Спочатку це була спілка однодумців, користувачів мережі Facebook, об’єднаних волонтерським рухом. Після офіційної реєстрації «Франкфуртський обоз», окрім активної волонтерської діяльності, організовує та бере активну участь у різноманітних культурних заходах та акціях з популяризації української культури у ФРН.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook