Українців запрошують на міжнародний конкурс вокального мистецтва ім. І.С. Козловського

Професійних співаків та аматорів запрошують до участі в I Міжнародному творчому конкурсі вокального мистецтва ім. І.С. Козловського, який проводиться до Дня Незалежності України.

Захід оголосила Рада українських організацій Москви і Московської області з нагоди Дня незалежності України, повідомляється на сайті Об’єднання українців Росії.

«Оголошується мистецький пісенний конкурс, куратором якого визначено Фонд ім. І. С. Козловського. Конкурсу присвоєно ім’я видатного українського співака ХХ століття Івана Семеновича Козловського, 120-річчя від дня народження якого відзначається в цьому році. До участі запрошуються окремі виконавці, вокальні гурти, хорові колективи з виконанням українських патріотичних, народних і сучасних пісень», - йдеться у повідомленні.

Для проведення конкурсу, що проходить з 20 липня по 30 серпня, створено журі, яке очолив заслужений артист України Руслан Брагар-Кадіров.

Конкурсна програма для виконавців включає, зокрема, хоровий або сольний твір композиторів-класиків ХІІІ-ХХ ст., сучасні патріотичні пісні композиторів-пісенників ХХ ст., українські народні пісні, композиції з репертуару Квітки Цісик, Івана Козловського тощо. Вітається виконання народної пісні a capella.

У конкурсі можуть взяти участь аматорські та професійні колективи, професійні співаки, студенти середніх та вищих музичних закладів, солісти концертних організацій та музичних театрів, аматори-солісти.

Учасники мають надіслати записи 2020 р. у відеоформаті тривалістю до 5 хвилин з посиланням на YouTube.

Переможці отримають дипломи та званням дипломантів і лауреатів І-го Міжнародного мистецького конкурсу вокального співу ім. І. С. Козловського (1, 2, 3 ступеня).

За краще виконання патріотичної або народної пісні Фонд І. С. Козловського окремо вручить приз – диск «Іван Семенович Козловський. Видатні виконавці ХХ століття» з аріями з опер, романсами, українськими народними та сучасними піснями.

Детальнішу інформацію можна знайти тут.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада українських організацій Москви і Московської області з нагоди Дня незалежності України оголосила про проведення великого конкурсу-флешмобу та ряду інших заходів. На думку організаторів, таке відзначення величного свята має стати своєрідним українським громадським, культурним рухом в Росії.