У Нідерландах українці організували благодійний аукціон митців на підтримку українських шкіл

Фундація «Українці в Нідерландах» за ініціативи української художниці Ганни Капрош організувала перший благодійний мистецький аукціон на підтримку українських шкіл в королівстві.

Захід, що об’єднав українських та нідерландських митців, проходить в режимі онлайн, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

«У зв'язку з карантином та коронакризою, недофінансуванням з України наші українські школи опинилися в складному становищі, особливо маленькі, де до 20 учнів. Нам важливо втримати ці школи в такий час і зберегти діток, бо кожен носій мови важливий, це продовження діаспори й України у світі. За ініціативою української художниці Ганни Капрош вирішили провести перший благодійний аукціон митців в Нідерландах. Вже долучилися художники, ще можуть приєднатися усі бажаючі митці», - зазначила в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі голова фундації «Українці в Нідерландах» Віра Зваан.

В рамках онлайн-аукціону митці виставляють свої роботи, а виручені кошти спрямовують на підтримку українських шкіл в Нідерландах.

Перший аукціонний лот був проданий за 60 євро.

Авторка картини під назвою «Площа Дам у Грудні» - українська художниця родом із Запоріжжя Катерина Тимофієнко, яка у 2019 році переїхала в Амстердам.

Стартова ціна другого аукціонного лоту – 100 євро.

Роботу «Два Світла» Юлія Еліас написала 2020 року. Для благодійного аукціону вона запропонувала дуже особистий проєкт: мисткиня взяла малюнки з серії про свою 12-річну сестру, яка фотографує і надсилає знімки Юлії в Нідерланди. «Два Світла» - перша картина із серії сестер, що зображує два світла від фар автівок та сонця.

Також участь у проєкті бере українська художниця Ганна Капрош, яка ініціювала збір коштів. Вона виставила на аукціон картину під назвою «Човен, який пливе за течією». Стартова ціна 70 євро. Остання ставка 100€. Ця робота була написана взимку. Вона про човен, що пливе, спокій та затишок у казковому місці під назвою Заансе-Сханс (музей під відкритим небом в муніципалітеті Занстад у Нідерландах).

Очікуються ще роботи української художниці Світлани Тартаковської. Минулого року музей Барселони Museu Europeu d'Art Modern придбав її роботу, яка була обрана з-поміж 8 000 як одна з найкращих. Роботи Світлани Тартаковської презентують у відомих музеях різних країн світу, зокрема, Німеччини та Нідерландів. Художниця навчалася та мешкає у нідерландському місті Гронінген.

До проєкту вирішив долучитися нідерландський художник Ян Ван Гог. Він надає картину, яку писав під час подорожі до Львова.

В рамках аукціону щотижня виставляється новий лот. Загалом в цьому проєкті вирішили взяти участь 14 митців і допомогти українським школам в Нідерландах подолати кризу.

Аукціон триватиме до 10 вересня 2020 року.

Українці в Нідерландах закликають усіх охочих долучатися і допомогти українським школам в королівстві.

«Дорогі художники, митці й талановиті творчі люди! Ми запрошуємо вас долучитися до гарної події «Благодійний аукціон на підтримку українських шкіл в Нідерландах», - заохочують у Фундації «Українці в Нідерландах».

Нагадаємо, в Нідерландах працюють українська школа «Джерело» в місті Амстердам, українська школа в місті Утрехт, українська школа в місті Ґронінґен, українська школа «Дзвіночок» в місті Роттердам, а також український культурний центр «Вулик» у місті Ейндговен.

Усі вони наразі потребують фінансової підтримки. Кошти з аукціону підуть на оренду приміщень і закупівлю матеріалів.

Фото: сторінки Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland, Vira Zwaan в Facebook