Центральний державний архів зарубіжної україніки змінив адресу
Про це повідомляєься на сторінці архіву в Facebook.
«Шановні наші користувачі, друзі, партнери архіву! Ми раді повідомити вам, що від 23 липня 2020 р. ЦДАЗУ знаходиться за новою адресою по вул. Солом’янська, 24», - йдеться у дописі.
Як зазначається, відтепер ЦДАЗУ перебуває в комплексі споруд центральних державних архівних установ - «архівному містечку», під опікою Державної архівної служби України.
На період облаштування на новому місці в архіві просять звертатися із запитаннями на такі електронні адреси: vvid.tsdazu@arch.gov.ua; i.maga.tsdazu@arch.gov.ua; i.kazimirova.tsdazu@arch.gov.ua.
Слідкувати за новинами архіву можна на офіційному сайті ЦДАЗУ та у Facebook.
Центральний державний архів зарубіжної україніки є головною архівною установою для зберігання документів історико-культурного надбання зарубіжного українства та координаційним центром з питань роботи з документами української діаспори, що зберігаються в інших архівах та колекціях, нагадується на сторінці установи в Facebook.
ЦДАЗУ створений 12 травня 2007 року.
В архіві приймають на зберігання документи українців у світі, забезпечують фахове науково-технічне опрацювання отриманих документів і швидке надання їх у користування дослідникам. Документи видаються для користування в читальному залі всім бажаючим відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».
Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU) в Facebook