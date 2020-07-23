В Марамороській філії СУР провели захід, присвячений Тарасу Шевченку

Марамороська філія Союзу українців Румунії (СУР) днями відзначила 206-річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка.

Захід було перенесено з березня на ліипень через коронавірус, повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«У суботу, 18 липня 2020 року в Сігету-Мармацієй Марамороська філія СУР відзначила 206-річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка», - йдеться у дописі.

Урочистості розпочалися з панахиди за упокій душі Тараса Шевченка, яку відслужили в Українській православній церкві радник Українського православного вікаріату Румунії священник Микола Лаурук та свяшенник Маріус Лаурук.

Далі відбулася церемонія покладання квітів до погруддя Великого Кобзаря, розташованого в парку перед Сігетською українською православною церквою.

У заході взяли участь члени Ради СУР, комітету Мараморської філії та представники Українського ліцею ім. Тараса Шевченка.

У своїх виступах учасники розповіли про життя і творчість великого українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка та про його роль у становленні сучасної української мови та української нації.

Читайте також: Пласт у Фінляндії збирає українську малечу на дитячий табір

Нагадується, що погруддя Тараса Шевченка, відкрите в місті Сігету-Мармацієй 2016 року, було зведено за кошти колишнього голови Верховинської районної державної адміністрації Ярослава Скуматчука, а постамент - за кошти Союзу українців Румунії. Автором погруддя Шевченка є прикарпатський скульптор Володимир Довбенюк.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook