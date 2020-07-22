Павло Ґрод зустрівся з Головою делегації ЄП в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС

Російсько-українську війну, питання безпеки, євроінтеграцію України тощо обговорили днями під час онлайн-зустрічі президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод та Голова делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС, заступник Голови комітету закордонних справ Європарламенту Вітольд Ващиковський.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Дискусія зосередилась довкола безпекових питань та дорожної карти європейської інтеграції України. Павло Ґрод відзначив внесок делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС у зміцнення відносин між ЄС та Україною та подякував за надання допомоги Україні в її стратегічному європейському курсі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони наголосили: надзвичайно важливо нагадувати світові, що в Україні триває російсько-українська війна, а не «українська криза». «Росія свідомо продовжує свою військову агресію з метою стримувати Україну від подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції. СКУ послідовно виступає за підтримання та посилення санкцій ЄС проти Росії, аж до повної деокупації Криму та українського Донбасу», - йдеться у повідомленні.

Була також відзначена роль українських громад у світі у захисті українських інтересів. «Громадянське суспільство, українські громади в Європі та в усьому світі відіграють важливу роль у захисті інтересів України та її народу. Ми дякуємо партнерам ЄС за непохитну підтримку і переконані, що будемо продовжувати співпрацю задля досягнення спільної мети», – зазначив Павло Ґрод.