Павло Ґрод зустрівся з Головою делегації ЄП в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС
Про це йдеться на сайті СКУ.
«Дискусія зосередилась довкола безпекових питань та дорожної карти європейської інтеграції України. Павло Ґрод відзначив внесок делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС у зміцнення відносин між ЄС та Україною та подякував за надання допомоги Україні в її стратегічному європейському курсі», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сторони наголосили: надзвичайно важливо нагадувати світові, що в Україні триває російсько-українська війна, а не «українська криза». «Росія свідомо продовжує свою військову агресію з метою стримувати Україну від подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції. СКУ послідовно виступає за підтримання та посилення санкцій ЄС проти Росії, аж до повної деокупації Криму та українського Донбасу», - йдеться у повідомленні.
Була також відзначена роль українських громад у світі у захисті українських інтересів. «Громадянське суспільство, українські громади в Європі та в усьому світі відіграють важливу роль у захисті інтересів України та її народу. Ми дякуємо партнерам ЄС за непохитну підтримку і переконані, що будемо продовжувати співпрацю задля досягнення спільної мети», – зазначив Павло Ґрод.