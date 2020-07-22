Сьогодні – 118 років від дня народження українського художника Петра Холодного (молодшого)

22 липня виповнюється 118 років від дня народження українського художника-емігранта, майстра вітражу, ікони та мозаїки Петра Холодного (молодшого).

Про це нагадує Музей української діаспори в Facebook.

«У цей день, 22 липня, народився український художник-емігрант Петро Холодний Молодший (1902, Київ - 1990, Ґлен Спей)», - йдеться у дописі.

Майбутній художник з'явився на світ у Києві, в сім'ї відомого митця Петра Холодного (старшого). Здобув мистецьку освіту в Українській студії пластичного мистецтва в Празі (1926-1927) та Академії образотворчого мистецтва у Варшаві 91928-1934), часто навідувався до Франції та Італії. Після Другої світової війни емігрував до США, де продовжив свою малярську діяльність, став членом Об'єднання митців-українців в Америці.

Як зазначається, Петро Холодний (молодший) відомий передусім як майстер вітражу, ікони й мозаїки. Його роботи до сьогодні прикрашають американські церкви (переважно в штаті Нью-Йорк, США), а також одну французьку (у місті Лурд).

Був почесним членом Об'єднання митців-українців в Америці (ОМУА).

Холодний - учасник численних виставок ОМУА. Мав індивідуальні виставки в Нью-Йорку, Філадельфії (1973 і 1977), в Чикаго (1977) і ретроспективну виставку (1982) у Нью-Йорку.

Петра Холодного (молодшого) називають одним з найвизначніших українських митців XX століття.

Фото: m.day.kyiv.ua